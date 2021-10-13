台資艾德克斯 專精特新小企業

擁有大陸國家級專精特新小巨人企業、專攻精密功率檢測儀器設備的台資艾德克斯（ITECH）電子有限公司，積極搶攻大陸內需市場，公司總經理張順龍指出，從2004年至今，艾德克斯大陸市場的產品占比，從20%逐步增長到60%。

根據大陸工信部的定義，專精特新小巨人企業，是專注於細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、品質效益優的排頭兵企業。

由於早期大部分中高階測試儀器，都被歐美大廠所掌控，觀察到大陸內銷市場蓬勃發展，以及國內外汽車電子、新能源汽車、電池、半導體等細分行業潛力，於是該公司總經理張順龍和朋友於2004年在南京創業，目前產品出口全球50多個國家，新能源汽車前25名、電子製造業前70名都是客戶。

由於精密功率檢測儀器屬於小眾市場，艾德克斯的客戶不少是靠口碑傳播而來，張順龍表示，像是近年接到美國某大型車企訂單，也是車企工程師主動寫電子郵件告訴艾德克斯需求，並買了樣品機做測試，使用後內部決定把所有訂單從歐美大廠都轉給艾德克斯，「真的是又驚又喜，我們到現在也還沒去過他們公司做推廣。」

張順龍坦言，在台灣創立一家企業後，可能除了稅務部門之外，就沒有人會理你，但在江蘇南京設立公司，各政府部門和當地台辦會不時詢問，是否需要幫助，此外去年爆發第一波新冠疫情趨緩後，當地政府和台辦協助，復工過程之中如何做好防疫，「連企業最頭疼的物流問題也都解決。」

張順龍還指出，由於公司是技術密集型企業，江蘇南京高校林立，企業在此能夠招募到關鍵的技術人才，因此目前公司研發投入占比達20%，400名員工中有一半以上為研發人員。

艾德克斯2019年產值人民幣3.1億元（新台幣13億元），2020年產值人民幣4億元（新台幣17億元），隨着全球新能源市場的不斷增長，張順龍預計今年產值將增長50%。