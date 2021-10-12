接連暴雷！中房協將召集陸房企召開座談會

近期大陸房企接連暴雷，中國房地產業協會（簡稱中房協）將於15日召集部分房企在北京召開座談會，摸底排查房企面臨的問題，了解相應風險。12日稍早，成都市房地產業商會也發布通知稱將組織房企開會交流。

第一財經報導，中國房地產協會內部人士表示，近期（大陸）房市波動較大，協會組織企業進行排查有助於政策落實。

大陸房市提前入冬，也已招致部分地方政府頒布「限跌令」等穩市場舉措。成都市房地產業商會的會議通知指出，隨著「房住不炒」調控和因城施策持續深入，當前房地產市場呈現較多新問題和新狀況。

該商會稱，為深入了解房地產企業實際營運運行情況，以及遇到的問題和困難，特別是當前房地產開發資質報建，按上級領導要求，決定於14日召開專題交流和意見收集會。

成都市房地產業商會於今年7月成立，會員企業包括碧桂園、美的置業、龍湖等。

今年以來，大陸房地產企業在「三道紅線」、貸款集中度、三線四檔等政策下爆雷不斷，華夏幸福、泰禾、中國恒大等公司相繼陷入資金鏈斷裂困局。

展望第四季，克而瑞研究中心11日發布報告認為，大陸地方調控放鬆序幕正在拉開，三類壓力城市的房地產調控有望獲得適度鬆綁，即房價下滑過快、庫存風險過高、高土地流拍率且高土地財政依賴度城市。