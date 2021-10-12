快訊

學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

接連暴雷！中房協將召集陸房企召開座談會

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國房地產業協會將於15日召集部分房企在北京召開座談會。（圖／取自大陸自媒體）
中國房地產業協會將於15日召集部分房企在北京召開座談會。（圖／取自大陸自媒體）

近期大陸房企接連暴雷，中國房地產業協會（簡稱中房協）將於15日召集部分房企在北京召開座談會，摸底排查房企面臨的問題，了解相應風險。12日稍早，成都市房地產業商會也發布通知稱將組織房企開會交流。

第一財經報導，中國房地產協會內部人士表示，近期（大陸）房市波動較大，協會組織企業進行排查有助於政策落實。

大陸房市提前入冬，也已招致部分地方政府頒布「限跌令」等穩市場舉措。成都市房地產業商會的會議通知指出，隨著「房住不炒」調控和因城施策持續深入，當前房地產市場呈現較多新問題和新狀況。

該商會稱，為深入了解房地產企業實際營運運行情況，以及遇到的問題和困難，特別是當前房地產開發資質報建，按上級領導要求，決定於14日召開專題交流和意見收集會。

成都市房地產業商會於今年7月成立，會員企業包括碧桂園、美的置業、龍湖等。

今年以來，大陸房地產企業在「三道紅線」、貸款集中度、三線四檔等政策下爆雷不斷，華夏幸福、泰禾、中國恒大等公司相繼陷入資金鏈斷裂困局。

展望第四季，克而瑞研究中心11日發布報告認為，大陸地方調控放鬆序幕正在拉開，三類壓力城市的房地產調控有望獲得適度鬆綁，即房價下滑過快、庫存風險過高、高土地流拍率且高土地財政依賴度城市。

房地產 北京 恒大

延伸閱讀

大陸房企未爆彈 新力控股自曝70億元債券恐違約

【專家之眼】「房」不勝防？ 從德國居住正義看台灣

9月房市降溫多 償債創新高

暗批領導人？曾慶紅姪女發文：屁股決定腦袋的決策

相關新聞

中國十一長假後限電鬆綁？ 台商際遇差別大

中國限電政策在長假結束後，似乎有所調整。江蘇昆山台商透露部分限制略有鬆綁，陸續復工，但是整體產能仍無法回到限電之前。另有...

恒大冰山一角 法國外貿銀報告：8家地產公司踩紅線

法國外貿銀行今（12）日最新報告，揭露中國大陸房地產商中，在今年上半年為止，至少有8家觸及中國大陸監管部門對房地產業畫出...

中國續對美國「聚酰胺」徵反傾銷稅 最高37.5%

中國大陸商務部12日公告，自2021年10月13日起，繼續向原產於美國的「聚酰胺-6，6切片」，徵收反傾銷稅，以海關審定...

深圳首次赴香港 發行離岸人民幣地方政府債券

為推進粵港澳大灣區融合發展，深圳市政府12日宣布，將首次在香港聯合交易所，發行規模人民幣50億元的離岸人民幣地方政府債券...

中國汽車工業協會：缺電影響造車、晶片問題略有緩解

中國汽車工業協會、全國乘用車市場信息聯合會12日相繼發布2021年9月，大陸的汽車產銷數據。其中，中汽協表示，受去年同期...

大陸房企未爆彈 新力控股自曝70億元債券恐違約

繼中國恒大、花樣年之後，大陸再有房地產企業陷入債務違約的困境。來自江西的新力控股集團11日深夜自曝，公司將於10月18日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。