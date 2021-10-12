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中國汽車工業協會：缺電影響造車、晶片問題略有緩解

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
相較2020年下半年，大陸2021年汽車產銷量出現放緩。（圖／新華社）
相較2020年下半年，大陸2021年汽車產銷量出現放緩。（圖／新華社）

中國汽車工業協會、全國乘用車市場信息聯合會12日相繼發布2021年9月，大陸的汽車產銷數據。其中，中汽協表示，受去年同期基數較高影響，全國汽車產銷分別下滑17.9%和19.6%，但晶片供應情況略有緩解，惟仍然不能滿足實際生產需要。

就近期的大陸限電、限產措施，中汽協也坦言，全國多個省份實行的有序用電政策，也對汽車生產帶來了一定影響；乘聯會則針對電動車行駛，是否造成社會電力緊張的問題表示，據測算，電動汽車充電用電量僅佔總用電量的0.13%，也就是千分之一，不會造成用電緊張。

中汽協數據顯示，2021年9月，大陸實現汽車產207.7萬輛、銷206.7萬輛，月增20.4%和14.9%，但年減17.9%和19.6%

另1到9月，大陸汽車產銷1824.3萬輛和1862.3萬輛，年增7.5%和8.7%，增速比1至8月繼續回落。

不過，在新能源汽車方面，產銷再創歷史新高，中汽協數據顯示，9月新能源汽車產銷分別達到35.3萬輛和35.7萬輛，月增長14.5%和11.4%，年增長均為1.5倍。今年1到9月，大陸新能源汽車市場滲透率提升至11.6%。

乘聯會數據顯示，在乘用車市場上，2021年9月大陸零售達到158.2萬輛，相較2017年9月的高點下降27.9%；新能源乘用車方面，批發銷量35.5萬輛，月增14.7%，年增184.4%，零售銷量33.4萬輛，年增202.1%，月增33.2%，1到9月市場透率達12.6%，較2020年的5.8%提升明顯。

展望未來，中汽協表示，隨著宏觀經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍然穩定。另一方面，雖第四季晶片整體供應預期好於第三季，但晶片供應仍然短缺，且各地有序用電，將提高汽車產業供應風險，至於電費上漲、原材料價格持續在高位都將進一步加大企業成本壓力，一定程度影響行業運行。

限電 電動汽車

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