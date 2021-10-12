快訊

直播／今本土+0！4例確診皆為境外移入、無死亡個案

台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸公布電價市場化改革方案 官方稱：企業成本將增加

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為黑龍江哈爾濱一處燃煤供暖設施。路透
圖為黑龍江哈爾濱一處燃煤供暖設施。路透

為解決大陸當前「電荒」問題，根據國務院常務會議本月8日決議，大陸國家發展和改革委員會（簡稱「國家發改委」）12日宣布電價市場化改革方案。國家發改委價格司副司長彭紹宗不諱言，這將在一定程度上推升工商業用電成本，對生產者物價指數（PPI）也將產生一定推升作用。

大陸國家發改委12日公布「關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知」，這項攸關大陸電價市場化改革的新措施將於本月15日實施，發改委12日上午也特別召開線上記者會進行說明。

國家發展改革委價格司長萬勁松指出，此次電價市場化改革有四個重點：

一、燃煤發電原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍內形成上網電價；

二、擴大市場交易電價浮動範圍。將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制；

三、有序推動尚未進入市場的工商業用戶全部進入電力市場，取消工商業目錄銷售電價（優惠電價）。

四、保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定。

萬勁松說，中國燃煤發電電量占比高，目前已有約70%的燃煤發電電量通過參與電力市場形成上網電價。此次改革明確推動其餘30%的燃煤發電電量全部進入電力市場，這將進一步帶動其他類別電源發電電量進入市場，為全面放開發電側上網電價奠定堅實基礎。

在用電側，萬勁松指出，目前中國約44%工商業用電量已通過參與市場形成用電價格。此次改革則明確提出有序推動工商業用戶都要進入電力市場，未來全都得按照市場價格購電。

萬勁松表示，這次改革是中國電力市場化改革又邁出的重要一步，核心是真正建立起「能跌能漲」的市場化電價機制。

國家發改委價格司副司長彭紹宗指出，這次改革將讓電價能更靈活反映電力供需形勢和成本變化，在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難、激勵電廠增加電力供應，同時抑制不合理電力需求。

他強調，對高耗能企業電價上調不受20%限制，就是要讓用電多、能耗高的企業多付費。萬勁松則說，如此將可更加充分地將發電成本上升壓力傳導給高耗能企業，抑制不合理電力消費，並有利於促進高耗能企業加大技術改造投入、提高能源利用效率，推動產業結構轉型升級。

針對電價改革對於物價的影響，彭紹宗說，此次改革特別強調要保持居民、農業用電價格穩定，因此對居民消費價格指數（CPI）沒有直接影響。但如果市場交易電價上浮，會在一定程度推高企業特別是上游生產企業用電成本，這對PPI會有一定的推升作用。

電價 國務院

延伸閱讀

「Pixel Pass」是什麼？配合Pixel 6系列發表 Google可能推出綁定訂閱方案

周杰倫登明星收入排行榜冠軍！4年大陸撈金近百億

Gogoro電池交換業務進軍大陸　「換換」換電站將由鴻海富士康代工

大陸昨增12例境外確診 連續6日無本土病例

相關新聞

影星趙薇夫婦又被告了！ 預計下個月8日在北京開庭

據《每日經濟新聞》報導，大陸影星趙薇又有麻煩事了。中國民生信托有限公司（簡稱「民生信託」）近日將趙薇及其丈夫黃有龍、巨人...

最強秋汛！ 山西強雨襲擊致175萬多人受災、損失200多億

中國大陸山西省近日遭到暴雨侵襲，截至目前，強降雨導致山西175.71萬人受災，死亡15人，直接經濟損失達到人民幣50.2...

習近平要查！ 國營金融機構與恆大、螞蟻的民企關係

知情人士表示，大陸國家主席習近平要求審查中國大陸國有銀行與其他金融機構、大型民營企業發展關係，特別是與恆大、螞蟻等民企關...

監管新令 馬雲傳媒帝國恐被掃

北京當局擬限制「非公有資本」涉足新聞傳媒相關領域，被外界視為有意加強輿論掌控，以利維穩。面對新政對媒體的影響，阿里巴巴創...

陸緩解燃煤之急 全面恢復供電

大陸「燃煤之急」緩解。大陸國家發展改革委昨（11）日表示，電廠煤炭庫存明顯提升，七天以下存煤企業大幅減少，大陸存煤七天以...

大陸民企研發投入 華為居首

中華全國工商業聯合會11日在廣州發布「2021民營企業研發投入500家」榜單，華為投資控股有限公司位居榜首，阿里巴巴（中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。