大陸公布電價市場化改革方案 官方稱：企業成本將增加

為解決大陸當前「電荒」問題，根據國務院常務會議本月8日決議，大陸國家發展和改革委員會（簡稱「國家發改委」）12日宣布電價市場化改革方案。國家發改委價格司副司長彭紹宗不諱言，這將在一定程度上推升工商業用電成本，對生產者物價指數（PPI）也將產生一定推升作用。

大陸國家發改委12日公布「關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知」，這項攸關大陸電價市場化改革的新措施將於本月15日實施，發改委12日上午也特別召開線上記者會進行說明。

國家發展改革委價格司長萬勁松指出，此次電價市場化改革有四個重點：

一、燃煤發電原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍內形成上網電價；

二、擴大市場交易電價浮動範圍。將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制；

三、有序推動尚未進入市場的工商業用戶全部進入電力市場，取消工商業目錄銷售電價（優惠電價）。

四、保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定。

萬勁松說，中國燃煤發電電量占比高，目前已有約70%的燃煤發電電量通過參與電力市場形成上網電價。此次改革明確推動其餘30%的燃煤發電電量全部進入電力市場，這將進一步帶動其他類別電源發電電量進入市場，為全面放開發電側上網電價奠定堅實基礎。

在用電側，萬勁松指出，目前中國約44%工商業用電量已通過參與市場形成用電價格。此次改革則明確提出有序推動工商業用戶都要進入電力市場，未來全都得按照市場價格購電。

萬勁松表示，這次改革是中國電力市場化改革又邁出的重要一步，核心是真正建立起「能跌能漲」的市場化電價機制。

國家發改委價格司副司長彭紹宗指出，這次改革將讓電價能更靈活反映電力供需形勢和成本變化，在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難、激勵電廠增加電力供應，同時抑制不合理電力需求。

他強調，對高耗能企業電價上調不受20%限制，就是要讓用電多、能耗高的企業多付費。萬勁松則說，如此將可更加充分地將發電成本上升壓力傳導給高耗能企業，抑制不合理電力消費，並有利於促進高耗能企業加大技術改造投入、提高能源利用效率，推動產業結構轉型升級。

針對電價改革對於物價的影響，彭紹宗說，此次改革特別強調要保持居民、農業用電價格穩定，因此對居民消費價格指數（CPI）沒有直接影響。但如果市場交易電價上浮，會在一定程度推高企業特別是上游生產企業用電成本，這對PPI會有一定的推升作用。