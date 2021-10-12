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影星趙薇夫婦又被告了！預計下個月8日在北京開庭

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
趙薇近日又傳出麻煩事。（取自趙薇個人微博）
趙薇近日又傳出麻煩事。（取自趙薇個人微博）

據《每日經濟新聞》報導，大陸影星趙薇又有麻煩事了。中國民生信托有限公司（簡稱「民生信託」）近日將趙薇及其丈夫黃有龍、巨人網絡集團董事長史玉柱三人告上法院。根據法院的公告，此案案由為「保證合同」糾紛，預計11月8日在北京市第四中級人民法院開庭審理。

官網資料顯示，民生信托前身為中國旅遊國際信托投資有限公司，註冊資本額人民幣70億元，控股股東為武漢中央商務區股份有限公司。

報導稱，據大陸相關法律規定，「保證合同」是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或承擔責任的合同。

保證合同糾紛，是指在保證人與債權人簽訂的在主債權人不履行其債務時，由保證人按照約定及行債務或承擔責任的合同中產生的糾紛。

在確定案由時，當事人同時就主合同和保證合同提起訴訟的，應以主合同確定案由，不適用「保證合同糾紛」案由。

每日經濟新聞指出，民生信托與趙薇早前就曾有過訴訟。今年6月，民生信托曾控告趙薇及合寶文娛集團有限公司，案由也是保證合同糾紛。公開訊息顯示，趙薇持有合寶文娛4.15%的股權已被凍結，涉及的資金人民幣500萬元。

此外，趙薇名下還有多家公司股權也已被凍結。每日經濟新聞表示，在趙薇目前存續的7家企業中，有5家企業的股權今年4月就被凍結，其丈夫黃有龍也背負不少債務糾紛。

今年8月底，突然傳出趙薇遭大陸網路全面封殺，其作品也被全數下架，但具體原因為何迄今仍未明朗。

債務 人民幣

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