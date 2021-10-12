最強秋汛！山西強雨襲擊致175萬多人受災、損失200多億

中國大陸山西省近日遭到暴雨侵襲，截至目前，強降雨導致山西175.71萬人受災，死亡15人，直接經濟損失達到人民幣50.29億元（約新台幣216億元）。

據大陸央視新聞報導，12日上午山西省召開防汛救災記者會指出，從10月2日至7日，山西出現有氣象記錄以來最強秋汛，多地遭遇時間久、範圍廣、強度大的降雨天氣，平均降水量達119毫米，最大為山西臨汾大寧縣降水量更高達285.2毫米。

受強降雨影響，山西省內37條河流爆發洪水，高速公路、國省幹線、鐵路運行受到一定影響。汾河新絳段，烏馬河清徐段，磁窯河汾陽段、孝義段等多處發生決口，南同蒲線祁縣昌源河大橋橋台被衝垮，枕木懸空，導致列車停運。

截至目前，此次強降雨共致山西11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，因災死亡15人，失蹤3人，緊急轉移安置12.01萬人，農作物受災面積357.69萬畝，倒塌房屋1.95萬間，嚴重損壞1.82萬間，直接經濟損失人民幣50.29億元。