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大陸昨增12例境外確診 連續6日無本土病例

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸本土疫情趨緩。新華社
大陸本土疫情趨緩。新華社

大陸11日新增12例新冠肺炎確診病例，均外境外輸入，當中包括1例由無症狀感染者轉為確診病例。截至11日，中國大陸已經連續6天沒有新增本土確診病例。

據大陸國家衛健委消息，當日境外輸入的12例確診，分別為雲南5例，上海3例，遼寧1例，福建1例，四川1例，陝西1例。

截至11日止，中國大陸現有境外輸入確診病例486例，疑似病例1例。累計確診病例9,315例，累計治癒出院病例8,829例，無死亡病例。

截至11日止， 中國大陸現有確診報告669例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6,435例。

11日新增無症狀感染者14例均為境外輸入，當日轉為確診病例1例，尚在醫學觀察的無症狀感染者有364例。

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