限電等因素影響 經濟學家下調大陸今年GDP增速至8.15%

受限電等因素影響，大陸財經界普遍看淡中國經濟未來表現。上海第一財經對大陸機構經濟學家的最新調查，對今年度大陸GDP增速的預期均值由上個月的8.72%下調至8.15%，但對生產物價指數（PPI）年增率的預測均值則為10.16%。

根據報導，10月「第一財經首席經濟學家信心指數」為49.17，是2020年5月以來首次低於50榮枯線，反映接受調查的經濟學家們普遍預期，未來一個月中國經濟將面臨較大壓力。

「第一財經首席經濟學家信心指數」迄今已連續發布11年，該指數主要反映受訪的經濟學家對次月中國總觀經濟狀態的信心情況。

如是金融研究院院長管清友表示，預計大陸本土新冠疫情很快就會得到控制，經濟活動可望逐步回到正軌，加上「十一」長假催化，消費集中釋放，下月服務PMI還會繼續改善。比較麻煩的是製造業PMI，雖然有基建托底，但預計財政空間不會太大。

管清友指出，大陸央行明確「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，預期短期內房地產政策不會有轉向型放鬆。此外，9、10月原是生產旺季，因此近期「能耗雙控」、限電限產對工業生產的拖累不容小視。

管清有預期，大陸基建加碼很難彌補房地產投資的下滑，加上「雙控」、「雙限」對製造業的衝擊，第4季中國經濟下行壓力值得警惕。

第一財經指出，本次調查23名接受調查的經濟學家中有16人對2021年度GDP增速進行預測，其預期均值由上季度末的8.72%下調至8.15%。經濟學家們認為，未來中國經濟增速將有所減緩，整體呈前高後低走勢。

大陸國家信息中心祝寶良認為，受疫情、房地產調控政策、拉閘限電、防止資本無序擴張等因素影響，中國經濟增速在第3季回落的基礎上，第4季會繼續減緩，而受能源短缺和輸入性價格上漲影響，上游工業品價格會繼續攀升。

接受調查的經濟學家對9月大陸消費者物價指數（CPI）年增率的預測均值為0.85%，略高於上月的公布值0.8%；PPI年比預測均值為10.16%，高於上月公布數據9.5%。

報導稱，本次調查有8位經濟學家對近期大陸各地「拉閘限電」現象發表看法。他們均認為，短期將給中國經濟帶來下行壓力，但中長期來看，則有利於中國經濟轉型，未來中國能源結構將持續朝綠色低碳方向發展。

招商銀行首席經濟學家丁安華表示，本次限電限產帶來的影響主要有三方面：一是工業及租賃和商務服務等部分服務業生產受到衝擊，將拖累GDP增速；二是導致鋼鐵等原材料產量下降，工業品尤其是生產資料的價格將繼續保持高位，甚至進一步上升。

第三是限電限產將導致企業生產經營受到干擾，利潤將有所下滑，同時因限產導致PPI居高不下，中下游企業利潤將繼續承壓。