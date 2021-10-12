台魯合作新機遇 新舊動能轉換區授牌

中國大陸唯一以新舊動能轉換為主題的國家級海峽兩岸產業合作區，10月11日在山東濟南正式授牌，落戶山東濟北經濟開發區。

中新社報導，山東省副省長王心富在授牌儀式上致詞說，在山東設立合作區是增進魯台經濟交流合作、厚植魯台民間交往基礎的重要舉措，將為台灣企業深度參與山東新舊動能轉換搭建廣闊平台，推動魯台合作再上新台階。山東將充分發揮新舊動能轉換綜合試驗區、黃河流域生態保護和高質量發展等國家重大發展戰略優勢，支持合作區建設。

大陸國台辦經濟局局長張世宏表示，合作區的設立契合台商台企轉型升級的需要。目前，台商台企由東向西、由南向北梯度轉移，由外銷為主向內銷為主結合外銷，由低端勞動密集型轉向技術型為主的高質量發展轉移的態勢明顯，合作區的設立為台商台企新舊動能轉換提供新機遇、新平台。

台灣新黨前主席郁慕明在授牌儀式致詞時表示，海峽兩岸經濟動能的融合在這幾十年來一直不斷湧動。一個新的機遇期正來臨，希望台商台企用自身的技術和人才優勢結合大陸的優惠政策，努力向前發展。

大陸全國台企聯會長李政宏說，合作區的設立標誌山東新舊動能轉換邁向更高的發展階段，也意味台商台企助力山東新舊動能轉換有更加便利的條件和更多合作機遇。合作區必將為兩岸經貿合作帶來新機遇與動力。

台灣乾隆集團董事局主席陳森田表示，乾隆集團作為一家專注於科技創新，技術轉移，成果轉化的投資型企業，希望在濟南構建全球頂級的科研機構。