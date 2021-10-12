江蘇百億挺台企 12月辦兩岸企業家峰會

聯合報 / 特派記者林宸誼／南京報導

江蘇省台辦主任練月琴11日表示，今年以來省台辦繼續打出安商穩商「組合拳」，擦亮「江蘇服務」金字招牌等六亮點，其中專項安排信貸規模支持台企復工復產貸款需求，截至目前已發放貸款人民幣24.04億元（新台幣103億元）。

練月琴還表示，接下來11月還將舉辦第三屆江蘇省紫峰獎獲獎企業頒獎典禮，12月兩岸企業家紫金山峰會也將如期舉辦。

練月琴指出，截至今年7月底，江蘇全省累計新批台資專案超過2.93萬個，實際到帳台資超過840億美元，投資千萬美元以上項目超過6,500個。

她舉例，其中台積電南京廠去年完成產值62.9億元，吸引了250多個產業鏈上下游項目跟進投資；友達光電增資18億美元建設低溫多晶矽顯示面板專案，成為昆山外資單體投資最大的產業專案；全球第一大印製電路板（PCB）生產企業鵬鼎控股，投資人民幣50億元建設高階高密度互連（HDI）和先進類載板（SLP）智慧製造專案。

為兩岸產業融合發展先行探路方面，練月琴表示，去年舉辦兩岸企業家峰會創新發展研討會中，成立「蘇台企業合作聯盟」，重點培育的13個先進製造業集群和台資優勢重點產業，助推台企、國企、民企圍繞產業鏈供應鏈，先後舉辦6場專題活動，近350家企業參與，33個專案達成初步合作協議。

昆山建設金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批成立一年多來，辦理大陸首筆人民幣對新台幣無本金遠期交割業務，全省首筆線上審核跨境人民幣結算電子單證業務、銀行間跨境人民幣融資業務先後落地。

人民幣 低溫 台積電

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