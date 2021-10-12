限電效應 中美線海運價格回落

最近持續上漲的海運價格似乎出現降溫趨勢。大陸「十一」前，海運價格呈現小幅回落，尤其上漲突出的中美航線海運價格近一個月內連續下跌，而多名海運貨代也證實，近期中美航線海運價格確實有所回落。

證券日報報導，今年以來，海運價格持續上漲，尤其中美航線更是狂飆。FBX數據顯示，今年1月1日，中國或東亞至北美西海岸海運價格為每FEU（40呎貨櫃）4222美元；7月9日突破1萬美元；9月則突破2萬美元大關，9月10日創下年內最高價位2萬586美元，較年初上漲387.59%。

近期，中美航線海運價格開始回落。FBX數據顯示，中國或東亞至北美西海岸海運價格在9月10日衝高至每FEU 2萬586美元後開始下跌；10月8日已下跌至1萬6004美元。中國或東亞至北美東海岸的海運價格最高點也在9月10日，為每FEU 2萬2173美元，隨後進入下行通道，10月8日報1萬9421美元。

IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，近期中美航線海運價格下跌的原因一方面是大陸國內限電限產造成的出貨量下降引發對貨櫃需求減少；另一方面是全球貨櫃調運與供應重新平衡後缺口減小所致。

中信證券首席IFCC分析師明明則分析，大陸限電限產可能是運價下跌的一個原因。近期出口比重較大的沿海省分相繼頒布限電政策，對相關出口企業而言，在用電受限情況下，產能勢必受到影響，出貨量可能有所減少，對航運需求有所緩和。此外，大陸十一假期也是運價回落的一個季節性因素。

明明表示，從國際因素來看，9月中旬包括達飛海運等多家國際航運公司宣布凍結運價，在一定程度上有利於全球海運價格穩定。同時，在大陸限電政策背景下，航運公司預期出貨量下降，為保證公司貨櫃滿貨開船，於是出現降價吸引貨量的現象。

柏文喜表示，中美航線海運價格的走低，可以有效降低大陸外貿企業的運輸成本，增強大陸外貿企業的利潤空間與競爭力，整體上利多大陸的出口貿易，對小微外貿企業同樣也形成利多。