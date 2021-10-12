1+2+4+N 泉州為兩岸融合發展鋪路

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

站在福建泉州晉江圍頭村海岸邊眺望，天氣晴好時，大海那端的金門島清晰可見。在福建向金門供水工程泵站的控制室內，大螢幕上實時顯示泵站的運行情況，汩汩清水匯入海底管道，輸往金門。

中新社報導，在本月11日閉幕的中共泉州市第十三次代表大會上，泉州市委書記王永禮指出，過去5年，泉州向金門供水工程安全通水，截至今年9月底止，泉州向金門累計供水近1522萬噸，日均供水量約1.32萬噸。向金門供水工程探索建立多項創新合作機制，為實現兩岸「應通盡通」目標樹立典範。

泉州制定實施發揮「泉州向金門供水工程在兩岸關係長期效應的工作方案」，為「金馬四通」提供樣板，促進兩岸民間交流互動。

如何探索海峽兩岸融合發展新路？在泉州台商投資區，「1+2+4+N」的對台交流合作載體助力台胞台企安心創業生活，即一個惠台政策庫、兩個台資產業園區、4個對台交流示範基地，以及常態化舉辦兩岸中小企業創新創業、大學生創業、雕藝等交流活動。截至目前，全區已引進85家台資企業。

在大陸工作逾5年，泉州頤和醫院健康管理中心執行長邱俊傑表示，泉州，對台企、台商提供「保母式」服務，也為台灣職工在學習、創業、就業、生活上提供諸多便利和惠台政策。2018年，泉州率先在國家級台商投資區成立台資企業工會聯合會，邱俊傑擔任主席。

此前，泉州還持續推進海峽兩岸積體電路產業合作試驗區建設，推動與金門率先融合發展，建設兩岸科技創新高地。

未來五年，泉州還將構建適應常態化疫情防控需要的泉台海空直航方式，探索台灣農產品直銷小額免稅市場和農漁產品點對點貿易，並實施海峽兩岸閩南文化溯源交流工程，探索更多應通盡通的路徑模式。

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