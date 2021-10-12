大陸民企研發投入 華為居首

中華全國工商業聯合會11日在廣州發布「2021民營企業研發投入500家」榜單，華為投資控股有限公司位居榜首，阿里巴巴（中國）有限公司、騰訊控股有限公司分別位列第二和第三位。

中新社報導，「2021民營企業研發投入500家」榜單入圍門檻為上年度研發投入2.37億元（人民幣，下同）。500家企業研發費用總額7429億元，其中，投入最高的企業研發費用為1419億元。

為了全面反映中國大陸規模以上民營企業科技創新狀況，中華全國工商業聯合會選取研發投入前1000家民營企業作為樣本，從產業和區域分布等方面進行了研究分析。

總體來看，研發投入前1000家民營企業的研發費用總額8185億元，同比增長16.2%，占中國大陸企業研發經費支出的33.6%。平均研發強度2.57%，同比增加0.1個百分點，比中國大陸研發強度高0.17個百分點。

從產業分布情況來看，研發投入排名前五的行業依次為：計算機、通信和其他電子設備製造業，研發費用總額2192億元，研發強度7.26%；互聯網和相關服務業，研發費用總額1668億元，研發強度7.01%；電氣機械和器材製造業，研發費用總額626億元，研發強度2.66%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，研發費用總額557億元，研發強度1.41%；汽車製造業，研發費用總額492億元，研發強度4.18%。

從區域分布情況看，研發投入前1000家民營企業中，東部地區企業708家，研發費用總額7265億元，平均研發強度2.73%；中部地區企業190家，研發費用總額618億元，平均研發強度2.13%；西部地區企業102家，研發費用總額303億元，平均研發強度1.32%。