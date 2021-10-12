廣西前8月邊貿 增長92.2%

廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭11日表示，今年前8個月，廣西邊民互市貿易進出口額達289.6億元人民幣，同比增長92.2%。

中新社報導，楊春庭透露，廣西商務廳邊境貿易管理處組建成立。該機構將負責擬定廣西邊境貿易發展戰略、規劃，組織實施邊境貿易促進體系建設，監測分析邊境貿易運行狀況，推動邊境貿易創新發展。

廣西與越南陸海相連，陸地邊境線1020公里，目前廣西有對外開放邊境口岸9個，邊民互市貿易區（點）16個。其中，友誼關口岸是大陸最大的水果進出口陸地邊境口岸，東興口岸是中越邊境出入境人數最多的口岸。

據楊春庭指出，為推動邊境貿易創新發展，廣西加快發展跨境電商、市場採購貿易和外貿綜合服務等外貿新業態，開展跨境勞務試點，擴大與東協貿易投資合作。2015年以來，廣西先後引進落地加工企業107家，邊境產業經濟帶快速繁榮，邊境貿易進出口總額始終排中國大陸沿邊各省第一位，占大陸份額比重超過40%。

「目前，邊貿已經從不起眼的小生意，逐步發展成為助力邊疆穩定的千億大產業。」楊春庭說，廣西將進一步推動邊境貿易與地方產業發展、鄉村振興結合，實施「百企入邊」行動，推進互市商品落地加工試點，探索實施互市商品二級市場交易機制，進一步規範互市商品流通，確保邊境貿易持續健康發展。