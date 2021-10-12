泰國水果銷大陸 持續增長

眼下正是中國大陸進口東南亞水果旺季，大陸最大陸路水果進出口口岸廣西憑祥友誼關，大量來自泰國的榴槤、山竹等經過整車消殺、採樣核酸檢測、果箱噴淋消毒等一系列程序後放行，進入大陸市場。

中新社報導，經營跨境物流的廣西運多多供應鏈管理有限責任公司總經理王正波表示，該企業已和泰國多家果園建立產地直採合作模式，構建起覆蓋中國大陸、越南、老撾（寮國）、泰國等多個國家雙向跨境物流網絡，幫助泰國水果種植者得到更穩定訂單，也讓大陸消費者享受到更實惠水果價格。

泰國有22個水果品種可出口到中國大陸。數據顯示，今年上半年泰國水果對中國出口24.2億美元，同比增長71.11%。

泰國駐廣州總領事館農業處領事周偉弘說，目前還有好幾個泰國水果品種正在申請准入中國大陸市場，大陸市場對泰國水果的消費量仍有巨大增長空間。他稱，除陸路口岸外，泰國企業正努力探索將水果通過廣西北部灣港以海運出口中國大陸。

中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區管委會貿易與物流發展局協理局長陳保國表示，欽州港已開通6條至泰國的集裝箱直航航線，其中水果快線每周5班，從泰國林查班到欽州的快線運輸僅需3天。