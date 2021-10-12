紫金礦業 擬收購加國新鋰公司

總部位於福建龍岩的紫金礦業集團股份有限公司（簡稱「紫金礦業」）10日發布公告稱，公司將以現金方式收購加拿大新鋰公司，交易金額約為49.4億元（人民幣，下同）。

中新社報導，這是紫金礦業在今年7月正式提出布局新能源新材料產業後，首次要約收購的鋰礦資源。在鋰資源投資熱潮之下，全球最好的鋰資源已被國際礦業巨頭把持。

新鋰公司註册地在加拿大，旗下核心資產為位於著名的南美「鋰三角」、阿根廷西北部卡塔馬卡省的鋰鹽湖項目。該項目資源量大、品位高、雜質低、開發條件好，礦權面積總計353平方公里，覆蓋整個鹽湖表面和滷水湖，是世界上同類項目中規模最大、品位最高的項目之一。

紫金礦業稱，本次交易預計在2022年上半年完成，尚需獲得中國大陸、加拿大兩國相關監管機構等的審批，項目能否順利完成交易存在不確定性。同時，項目開發受建設進度、地域風險、市場風險等因素影響，存在不確定性。

當前，全球新能源汽車產業迅猛，導致對上游鋰資源的需求大幅增加。但全球92%的鋰礦資源分布於境外，中國大陸企業走向海外是必然選擇。

今年7月，紫金礦業提出未來要向新能源、新材料延伸，並設立紫金礦業新能源新材料研究院。隨後，紫金礦業董事長陳景河表示，將布局包括鋰礦在內的新能源新材料資源，計畫收購一些項目與礦山資產，並打通從鋰上游資源到材料的全產業鏈。

陳景河透露，完成收購後將保留新鋰公司在當地運營的管理團隊。得益於專業團隊在項目初期的努力和投入，加上紫金礦業強大的資金和採礦技術，這個鋰鹽湖項目將發展成為世界領先的碳酸鋰項目。

紫金礦業是中國大陸最大的上市黃金企業、第一大礦產鋅生產商、第三大礦產銅生產商，正致力於國際化經營和海外礦業資源併購。目前該公司海外礦業類資產、利潤超過或接近總量一半。