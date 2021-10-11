濟南設兩岸新舊動能轉換產業合作區 總投資14.5億美元

大陸唯一以新舊動能轉換為主題的國家級海峽兩岸產業合作區11日在山東濟南授牌，設立於山東濟北經濟開發區，初期已有十二個項目，投資總額達14.5億美元。大陸全國台企聯會長李政宏表示，國家級海峽兩岸產業合作區授牌設立，標誌著山東新舊動能轉換邁向了新的、更高的發展階段，也意味著台商台企助力山東新舊動能轉換有了更加便利的條件和更多的合作機遇。

李政宏表示，海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區的設立，必將為兩岸經貿合作帶來新的機遇與動力。大陸全國台企聯作為唯一全國性的台商組織，將進一步加強與山東的交流與合作，引領廣大台商積極參與到山東海峽兩岸新舊動能轉換合作區的建設中。

他強調，兩岸的經濟共享共榮、互惠合作，早已彼此交融，無法分割。近年來，山東率先並持續推動新舊動能轉換的經濟發展策略，為山東加快高質量發展、強化科技創新、推進產業轉型升級發揮了重要的作用。

山東省副省長王心富在授牌儀式上說，多年來，山東打造了魯台經貿洽談會等兩岸經貿交流合作的知名品牌，與兩岸企業家峰會、全國台企聯和台灣重要工商團體建立了制度化合作機制，截至2今年6月，山東累計批准台資項目9456個，實際已使用台資290億美元。

王心富表示，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區是增進魯台經濟交流合作、厚植魯台民間交往基礎的重要舉措，將為台灣企業深度參與山東新舊動能轉換搭建廣闊平台。「期待更多的台灣企業到合作區、到山東投資興業，共創互利共贏」。

大陸國台辦經濟局局長張世宏表示，合作區的設立契合台商台企轉型升級的需要。目前，台商台企由東向西、由南向北梯度轉移，由外銷為主向內銷為主結合外銷，由低端勞動密集型轉向技術型為主的高質量發展轉移的態勢明顯，合作區的設立為台商台企新舊動能轉換提供了新機遇、新平台。