馬雲又遭殃？　中國大陸擬禁非公有資本從事新聞

大陸日前就2021年版市場准入清單，向社會徵求意見，內容擬限制「非公有資本」從事新聞業務，被視為當局有意加強輿論掌控，以利維穩。面對新政對媒體的影響，《多維新聞》11日報導點名馬雲的「傳媒帝國」最受矚目。

大陸國家發改委8日公布《市場准入負面清單（2021年版）》向社會公眾徵求意見，為期7日。在「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」的內容明定，非公有資本不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及網路新聞訊息採編發布服務機構等。

同時，非公有資本也被禁止引進境外主體發布的新聞，不可從事涉及政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務，也不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾賬號等。

若上述內容獲批，《多維新聞》撰文點名，對馬雲「傳媒帝國」的影響備受關注。據統計，馬雲的阿里巴巴和螞蟻集團在過去幾年，建立起龐大版圖，涉足領域包含社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊與平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）。

另外，還有主流新聞媒體和新媒體平台如華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社區報、《南華早報》等。

今年9月23日，芒果超媒公告阿里巴巴旗下公司擬將其所持公司93,647,857股股票（佔總股本5.01%）進行協議轉讓。報導稱，在外界看來，阿里巴巴此舉是退出傳媒圈的第一步。

對於大陸擬加大對新聞從業資格的監管，中國經濟傳媒協會旗下的媒體平台《傳媒茶話會》，引述中國記協書記處書記顧勇華解讀，要義就在於媒體無論怎樣發展，必須符合規定，防止出現非公資本為牟利目的干預主流輿論的現象。

他還說，中國的新聞事業是黨和人民的喉舌，擔負反映輿論、引導輿論的重要任務，「不同於一些國家的媒體為利益集團服務」。中國社會科學院新媒體研究中心副主任黃楚新說，公有資本對新聞內容生產、傳播有絕對控制權，確保新聞嚴格堅持正確政治方向、輿論導向和價值趨向。

新規發布後，各網站、平台、自媒體要如何自處？中國傳媒大學文化發展研究院副院長卜希霆說，非公資本不能獨立去採訪製作規定內的新聞報導，而自媒體的一些街採、原創內容生產並不在約束範圍內。暨南大學教授譚天說，轉載業務不會受影響。

至於「非公有資本不得引進境外主體發布的新聞」，等於除了有資質的媒體，其他商業媒體不能編譯境外新聞，中國傳媒大學教授王四新說，這是較新的內容，主要目的是防止一些自媒體成為國外政治勢力、商業力量的代言人、二傳手，干擾輿論生態。