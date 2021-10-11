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Gogoro電池交換業務進軍大陸 未來將由富士康代工

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸企業雅迪和大長江集團11日合資創辦換換能源公司，將以「換換」品牌在杭州推出Gogoro的電池交換系統，Gogoro將在杭州開啟電池交換業務。（圖／取自大陸自媒體）
大陸企業雅迪和大長江集團11日合資創辦換換能源公司，將以「換換」品牌在杭州推出Gogoro的電池交換系統，Gogoro將在杭州開啟電池交換業務。（圖／取自大陸自媒體）

強勢占據台灣市場的台灣電動車品牌Gogoro搶攻大陸市場。Gogoro 與大陸企業雅迪、大長江於今年5月合作，如今終於迎來實質性的成果，11日，雅迪和大長江集團合資創辦換換能源公司，將以「換換」品牌在杭州推出Gogoro的電池交換系統。首批換電站數量將達到45個，Gogoro將在杭州開啟電池交換業務

大陸自媒體報導，首批換電站數量將達到45個，官方目標是今年結束前增加至80個，並於2022年將換電網絡擴展到更多大陸城市。

Gogoro CEO陸學森表示，換換利用了Gogoro全球領先的電池交換系統，透過與全球領先的電動兩輪車製造商雅迪和中國最大的燃氣兩輪製造商大長江合作，「我們正在為杭州的人們提供安全便捷的電動代步服務，並在未來為中國和世界各地的數億城市騎手提供這種服務。」

而此次合作中雅迪和大長江也基於「換換」的系統自行設計了全新的車輛。「TechWeb」報導，雅迪首款換電車型名為「換電獸」，有人民幣3599元（約新台幣1.59萬元）和4299元（約新台幣1.9萬元）兩個版本，NEDC續航里程135公里。

換換CEO王志華認為，兩輪電動車的換電模式將和十年前的智慧手機一樣大爆發，王志華還說，之後換電站將由鴻海富士康代工生產。鴻海之前入股Gogoro 1%股權，兩家台灣公司的姻緣又將在大陸續寫。

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