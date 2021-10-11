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傳改赴港股IPO 陸「小紅書」回應

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸年輕人喜歡在社交平台小紅書上，分享和取得生活、穿搭、出遊、飲食資訊。（取自新浪財經）
大陸年輕人喜歡在社交平台小紅書上，分享和取得生活、穿搭、出遊、飲食資訊。（取自新浪財經）

有「陸版Instagram」之稱的小紅書，在屢傳赴美上市未果後，11日大陸市場訊息指，小紅書擬將上市地點從美國轉到香港，並進行規模至少5億美元的香港IPO。對此，小紅書回應稱，公司會階段性與資本市場保持溝通，但暫無明確IPO計畫。

據《新浪財經》報導引述知情人士稱，在擱置美國上市計劃之後，小紅書正在考慮改到香港上市，進行首次公開發行（IPO），已經和顧問機構合作，最快今年就會提交申請，籌資額至少5億美元，甚至可能達到10億美元，這取決於市場情況。

小紅書於2013年，由毛文超和瞿芳在上海創立，2019年7月實現用戶破3億、月活躍用戶破1億的里程碑，1990年後出生的用戶佔比達7成，自稱為生活時尚內容平台公司，並經營電商業務，是大陸時下年輕人吃喝玩樂的參考指南及購物平台。

在此之前，小紅書共進行過5輪投資，投資方包括金沙江創投、真格基金、騰訊、阿里、天圖投資等，現估值超過百億美元。2021年4月，路透旗下媒體報導稱，小紅書計畫下半年赴美IPO，籌資5億至10億美元。

但滴滴出行6月底在美IPO，7月初就被大陸監管單位下架，並進行網路安全審查後，7月中旬彭博社就報導，小紅書已暫停赴美上市的計畫。

如今，面對公司IPO傳聞再起，小紅書11日午後回應稱，公司會階段性與資本市場保持溝通，但暫無明確IPO計劃。

小紅書 IPO 香港

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