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聯想集團IPO「一日遊」 失敗背後是這個理由

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸自媒體指此次IPO募資人民幣百億是為高管發薪，是IPO失敗的原因。（圖／取自界面新聞）
大陸自媒體指此次IPO募資人民幣百億是為高管發薪，是IPO失敗的原因。（圖／取自界面新聞）

大陸聯想集團9月30日向上交所遞出科創板IPO申請，然而，大陸國慶長假過後，僅過一個交易日10月8日就宣告撤回，被調侃「科創板一日遊」，陸媒指出，聯想集團30多名高管，每年領取10幾億高薪，但聯想負債率已高達90%以上，遭到外界質疑IPO募資人民幣百億是為高管發薪，同時，聯想沒有核心技術、管理混亂，是IPO失敗的原因。

綜合陸媒報導，聯想一年賺人民幣30幾億，然而，已退休的名譽董事長柳傳志年薪超過人民幣1億（約新台幣4.42億元），比蘋果CEO庫克還高，外界質疑，IPO是否是為了替高管發年薪？

聯想集團目前近9成業務收入來自智慧設備業務（主要是電腦組裝、手機等傳統業務），該業務的科技含量並不高，且聯想集團掌握的大多是非關鍵性技術，其核心部件如晶片、處理器、記憶體等都是從外部採購，該公司若在科創板上市，第一，沒核心技術；第二，公司管理混亂，因此，大陸十一連假第一個工作日，聯想集團便匆忙撤回了申報資料。

據了解，聯想集團銷售及分銷費用為人民幣206.34億元，占收入的5.01%；行政費用為人民幣202.23億元，占收入的4.91%；研發費用不足銷售及分銷費用的二分之一，為人民幣98.52億元，占收入的2.39%。數據顯示，2018年度至2020年度累計研發投入占累計收入的比例為3.05%。

而聯想集團10日晚間在港交所發布「有關撤回建議發行中國存託憑證及上市申請的公告」，回應撤回申報的原因，公告稱，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務資訊可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，本公司決定撤回中國存託憑證於科創板上市及買賣的申請。

公告還稱，本集團業績營運狀況良好，撤回申請將不會對集團的財務狀況造成任何不利影響。

人民幣 IPO 資本市場

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