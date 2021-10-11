快訊

長者怒！北市莫德納「開放不到1小時」預約秒殺 市府說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「萬達」王健林攜手中國一汽 成立汽車服務公司

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
10月11日，中國一汽集團董事長徐留平把紅旗轎車的鑰匙，交到萬達集團董事長王健林手上。（圖／取自萬達集團）
10月11日，中國一汽集團董事長徐留平把紅旗轎車的鑰匙，交到萬達集團董事長王健林手上。（圖／取自萬達集團）

前大陸首富王健林自2017年債務問題爆發，陸續出售資產轉趨低調後，萬達集團11日宣布新的投資動向，內容跨足汽車領域。據中國一汽與萬達集團宣布的合作戰略，雙方將共同成立汽車服務公司，提供更完善的紅旗車生態系服務，王健林還表示要讓萬達高管全部換乘紅旗車，表達對民族品牌的信心。

相較恒大創辦人許家印，是成立恒大新能源汽車想要直接「造車」，王健林此次與中國一汽的合作，主要是利用萬達旗下的商業廣場、文旅項目，建設「全新紅旗商超體驗店」，推廣這個大陸民族品牌。

在啟動儀式上，雙方表示要利用高科技手段為客戶提供全面的汽車展示體驗、更加便利的線上線下服務，預計2022年上半年，首批全新紅旗商超體驗店將於大陸省會城市陸續建成，並完善紅旗用戶體驗生態建設，提供全方位服務。

有鑑於紅旗近年積極推出電動車款，萬達和中國一汽還將於大陸7,000多家停車場及智慧停車系統，向紅旗車主提供充電樁、智慧停車服務。王健林還說，他要親自帶頭，萬達副總裁以上高管全部換乘紅旗汽車，這不僅表達對國產品牌的信任，更表明對民族品牌紅旗汽車的信心。

王健林 品牌 恒大

延伸閱讀

大陸限電3招打斷自己兩條腿？ 謝金河：這次恆大必倒 後面還有一大堆

拆彈？中促國企買恒大資產 官方出手穩房市

中國恒大風暴只是序曲？股市該抄底還是逃命 2大關鍵看懂

一文解析中國經濟撞山》「恆大帝國」才崩壞 又來一道「限電令」…IMF前首席經濟學家：他們正把自己逼入困境

相關新聞

聯想撤科創板上市申請 市值半天蒸發560億元

大陸聯想集團8日撤回赴科創版的上市申請後，11日於港股開盤重挫，截至上午交易結束，跌幅超過14%，報7.52港元，市值9...

陸「燃煤之急」緩解 存煤7天以下電廠劇減90%

大陸煤碳之急緩解。大陸國家發展改革委11日表示，電廠煤炭庫存明顯提升，七天以下存煤企業大幅減少，截至7日，大陸存煤七天以...

「萬達」王健林攜手中國一汽 成立汽車服務公司

前大陸首富王健林自2017年債務問題爆發，陸續出售資產轉趨低調後，萬達集團11日宣布新的投資動向，內容跨足汽車領域。據中...

螞蟻集團註冊資本增至1547億元 增幅近5成

正面臨整改的大陸金融科技巨頭螞蟻集團最新將註冊資本金額增加至人民幣350億元（約新台幣1547億元），與去年準備上市時披...

十一旅遊 四川7天入帳509億 河南遊花費最便宜

十一假期落下帷幕，22省份已先後交出旅遊成績單，其中，四川7天入帳509億元人民幣（約79億美元）傲視各地，「河南遊」花...

官方要求保供煤電 火電廠漲價聲浪大

中國產煤大省受強降雨襲擊，恐進一步加劇「電荒」。據中國經濟周刊統計，2021年上半年，中國27家上市火力發電企業中，就有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。