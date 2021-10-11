「萬達」王健林攜手中國一汽 成立汽車服務公司

前大陸首富王健林自2017年債務問題爆發，陸續出售資產轉趨低調後，萬達集團11日宣布新的投資動向，內容跨足汽車領域。據中國一汽與萬達集團宣布的合作戰略，雙方將共同成立汽車服務公司，提供更完善的紅旗車生態系服務，王健林還表示要讓萬達高管全部換乘紅旗車，表達對民族品牌的信心。

相較恒大創辦人許家印，是成立恒大新能源汽車想要直接「造車」，王健林此次與中國一汽的合作，主要是利用萬達旗下的商業廣場、文旅項目，建設「全新紅旗商超體驗店」，推廣這個大陸民族品牌。

在啟動儀式上，雙方表示要利用高科技手段為客戶提供全面的汽車展示體驗、更加便利的線上線下服務，預計2022年上半年，首批全新紅旗商超體驗店將於大陸省會城市陸續建成，並完善紅旗用戶體驗生態建設，提供全方位服務。

有鑑於紅旗近年積極推出電動車款，萬達和中國一汽還將於大陸7,000多家停車場及智慧停車系統，向紅旗車主提供充電樁、智慧停車服務。王健林還說，他要親自帶頭，萬達副總裁以上高管全部換乘紅旗汽車，這不僅表達對國產品牌的信任，更表明對民族品牌紅旗汽車的信心。