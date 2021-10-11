聯想撤科創板上市申請 市值半天蒸發560億元
大陸聯想集團8日撤回赴科創版的上市申請後，11日於港股開盤重挫，截至上午交易結束，跌幅超過14%，報7.52港元，市值905.54億港元，較前一交易日蒸發了155.36億港元（約新台幣560億元）。
聯想集團是在今年1月，宣布赴大陸科創版上市，並於9月30日，首次公開發行存託憑證（CDR），申請案也獲得上交所受理。
但10月8日，上交所公告，因發行人撤回發行上市申請或者保薦人撤銷保薦，聯想集團科創板IPO審核狀態變更為「終止」。
聯想集團10日解釋，在提交上市申請材料後，考慮到公司業務規模及複雜程度，招股書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效，同時，審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，決定撤回上市申請。聯想並強調，撤回申請不會對公司財務狀況造成不利影響
不過，聯想集團的解釋難以阻止外界質疑聲量，《界面新聞》引述業內人士分析，科技含金量不夠高或許是主因，因為聯想集團每年的研發投入，遠遠不如華為。
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