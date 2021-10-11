陸「燃煤之急」緩解 存煤7天以下電廠劇減90%

大陸煤碳之急緩解。大陸國家發展改革委11日表示，電廠煤炭庫存明顯提升，七天以下存煤企業大幅減少，截至7日，大陸存煤七天以下電廠數量比十一節前減少90%。

煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，加上需求旺盛等多重因素，導致大陸多地限電限產。大陸政府正多措並舉保障電力供應，大陸國家發改委要求煤炭中長期合約實現對發電供熱用煤的全覆蓋。

另一份刊登在大陸發改委官網的文章指出，推動大陸發電供熱用煤中長期合約全覆蓋取得明顯成效，下一步將多措並舉加強已簽約合約的履約監管，保障發電供熱等民生用煤穩定供應和價格平穩。

9月底大陸煤炭大省山西與河北、山東、江蘇、浙江、天津等14個省區市簽訂第四季煤炭中長期保供合約。此外，9月25日還集中補簽了一批東北地區冬季發電和供熱用煤合約。

大陸國家電投東北公司日前在該公司微信公眾號上表示，截至10月7日，大陸國家電投東北公司煤炭庫存已升至58.4萬噸，煤炭供應緊張情勢逐漸緩解。目前，大陸國家電投東北公司除了一台檢修機組處於停運狀態外，其他機組全部在網運行，火電存量效能全面釋放，開機率達93.75%。

加大煤炭開採的同時，大陸對於環保、安監等方面的要求也沒有放鬆。中國國家礦山安全監察局9月底開會分析研判第四季礦山安全風險，要求嚴防停產整頓礦、長期停產停工礦、技改重組礦等六類礦井鋌而走險，嚴厲打擊違法違規生產建設行為。