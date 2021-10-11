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螞蟻集團註冊資本增至1547億元 增幅近5成
正面臨整改的大陸金融科技巨頭螞蟻集團最新將註冊資本金額增加至人民幣350億元（約新台幣1547億元），與去年準備上市時披露的人民幣237.8億元（約新台幣1051.07億元）相比，增幅接近50%。
路透報導，螞蟻集團新聞發言人11日表示，註冊資本的變動來自於資本公積轉增股本，公司並未進行市場化融資，無新增投資者。
螞蟻集團指出，根據相關監管規定及公司經營發展需要，螞蟻集團增加了註冊資本，為公司後續發展預留更大空間。
螞蟻集團去年底IPO（首次公開發行）遭大陸監管叫停，之後便在監管要求下整改其支付、小額貸款等核心業務，包括螞蟻集團旗下支付寶需與其他支付服務互聯互通、小額貸款平移至消費金融公司等。
10月初，支付寶宣布與中國銀聯互聯互通工作進展，稱向後者開放線上場景，首批覆蓋85%淘寶商家；螞蟻集團旗下消費信貸產品花唄9月下旬指出，花唄正在有序推進接入大陸央行徵信系統，目前已有部分用戶可在自己的信用報告中查詢到相關記錄。
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