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陸官媒呼籲 加強監管「遊戲帳號租賣」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸官媒人民日報11日發表時評文章指出，對於租賣遊戲帳號亂象，應強化監管、著重治理，及時堵住防沉迷的漏洞。（圖／取自新浪網）
大陸官媒人民日報11日發表時評文章指出，對於租賣遊戲帳號亂象，應強化監管、著重治理，及時堵住防沉迷的漏洞。（圖／取自新浪網）

為防止未成年人沉迷，大陸正加強對網路遊戲的監管。大陸官媒人民日報11日發表時評文章指出，對於租賣遊戲帳號亂象，應強化監管、著重治理，及時堵住防沉迷的漏洞。

人民日報發表標題為「讓未成年人遠離網遊沉迷」的文章指出，在一些網路交易平台上，存在遊戲帳戶租賣業務，用戶可透過租號、買號等途徑繞過監管，無限制玩網遊，這意味著，大陸青少年進入網路遊戲的第一道關口仍存在著漏洞。

文章並指出，遊戲企業是防沉迷工作的主體，必須積極履行社會責任。

大陸8月底發文要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間。「中國音像與數字出版協會」9月下旬發起網遊防沉迷自律公約，騰訊、網易等213家遊戲公司參與。

網路遊戲已經發展成一個大產業。據統計，去年大陸遊戲市場實際銷售收入達人民幣2,786.87億元，遊戲用戶數量達6.65億人。大陸「2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告」顯示，當前使用互聯網的大陸未成年人中有62.5%會經常在網路上玩遊戲。

未成年 網路遊戲

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