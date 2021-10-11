限電衝擊產能和出貨量 中美海運價格「退燒」

最近持續上漲的海運價格似乎出現降溫趨勢。大陸「十一」前，海運價格呈現小幅回落，尤其上漲突出的中美航線海運價格近一個月內連續下跌，而多名海運貨代也證實，近期中美航線海運價格確實有所回落。

證券日報報導，今年以來，海運價格持續上漲，尤其中美航線更是狂飆。FBX數據顯示，今年1月1日，中國或東亞至北美西海岸海運價格為每FEU（40英尺貨櫃）4222美元；7月9日突破1萬美元達1萬140美元；9月則突破2萬美元大關，9月10日創下年內最高價位2萬586美元，較年初上漲387.59%。

中國或東亞至北美東海岸海運價格在1月1日為每FEU 5394美元；6月4日為每FEU 1萬393美元；8月6日報每FEU 2萬636美元；9月10日創下年內最高價位22173美元，較年初上漲311.07%。

不過，近期中美航線海運價格開始回落。FBX數據顯示，中國或東亞至北美西海岸海運價格在9月10日衝高至每FEU 2萬586美元後開始下跌；10月8日已下跌至1萬6004美元，不到一個月的時間，跌幅達22.26%。中國或東亞至北美東海岸的海運價格最高點也在9月10日，為每FEU 2萬2173美元，隨後進入下行通道；10月8日報1萬9421美元，跌幅為12.41%。

IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，近期中美航線海運價格下跌的原因一方面是大陸國內限電限產造成的出貨量下降引發對貨櫃需求減少；另一方面是全球貨櫃調運與供應重新平衡後缺口減小所致。

中信證券首席IFCC分析師明明則分析。大陸國內因素方面，限電限產可能是運價下跌的一個原因。近期出口比重較大的沿海省分相繼頒布限電政策，對於相關出口企業而言，在用電受限的情況下，產能勢必受到影響，出貨量可能有所減少，因此對於航運的需求也就有所緩和。此外，大陸十一假期也是運價回落的一個季節性因素。

明明說，從國際因素來看，9月中旬包括達飛海運等多家國際航運公司宣布凍結運價，在一定程度上有利於全球海運價格穩定。同時，美森海運價格也全線調整，大幅下降，在大陸國內限電政策背景下，航運公司預期出貨量下降，為了保證自己公司的貨櫃滿貨開船，於是出現了降價吸引貨量的現象。此外，貨櫃運價現在分為一級市場和二級市場，近期海運價格回落也有二級市場部分炒作的貨代報價回落的影響。

柏文喜表示，中美航線海運價格的走低，可以有效降低大陸外貿企業的運輸成本，增強大陸外貿企業的利潤空間與競爭力，整體上利多大陸的出口貿易，對小微外貿企業同樣也形成利多。