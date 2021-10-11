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習將以視訊出席「生物多樣性公約」締約方會議

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平將於12日以視訊方式出席「生物多樣性公約」第十五次締約方大會領導人峰會。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平將於12日以視訊方式出席「生物多樣性公約」第十五次締約方大會領導人峰會。（圖／取自新華社）

大陸外交部發言人華春瑩宣布，大陸國家主席習近平將於12日以視訊方式出席「生物多樣性公約」第十五次締約方大會領導人峰會並發表演說。

「生物多樣性公約」締約方大會第十五次會議（COP15）第一階段會議將於11日至15日在雲南昆明召開。

會議將於11日至15日和2022年上半年分兩階段在昆明召開，第一階段會議將以線上線下結合的方式召開，第二階段將以線下會議方式召開。第一階段會議要完成除了「2020年後全球生物多樣性框架」以外的各項議題審議，「2020年後全球生物多樣性框架」要在第二階段會議審議和決定。

據了解，1993年「生物多樣性公約」正式生效，目的是訂立一套國際性戰略，使生物多樣性得以保護和可持續發展。大陸是最早簽署和批准「生物多樣性公約」的締約方之一，截至目前，公約共有196個締約方。締約方大會是公約的最高議事和決策機制，每兩年召開一次。

習近平 外交部 華春瑩

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