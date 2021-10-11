大陸車市 10月銷量有望增溫
中國汽車流通協會9日發布的最新一期「汽車消費指數」顯示，9月中國大陸汽車消費指數為64.6。預計10月中國大陸汽車銷量有望開始恢復增長。
中新社報導，汽車消費指數旨在從消費的視角反映中國大陸汽車市場運行態勢。中國汽車流通協會稱，受晶片短缺的影響，目前汽車市場基本處於供給決定需求的狀態，市場需求持續延遲。合資與豪華品牌的汽車廠商的渠道庫存處於較低水平，主流車型資源不足，訂單延遲交付，促銷力度明顯回收，消費者多持幣觀望。
從構成汽車消費指數的分指數來看，2021年9月需求分指數為76.5，較上月略降。10月汽車生產依舊未恢復正常，汽車市場有效供給不足，市場需求持續延緩。
9月入店分指數為72.3，較上月略有下降。經銷商庫存資源較少，十一假期促銷力度較小，消費者入店看車意願降低。
9月購買分指數為80.5，預計10月消費者實際購買意願與上月相比基本持平。中國汽車流通協會認為，10月中國大陸汽車市場延續9月市場狀態，需求依舊受到供給端影響，釋放緩慢。目前晶片短缺問題略有緩解，若汽車廠商產量有所恢復，預計10月銷量開始恢復增長。
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