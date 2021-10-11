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長三角城市文化競爭力 滬奪冠
上海9日發布的「2021長三角城市文化競爭力報告」披露，長三角地區的城市文化競爭力綜合發展水平，上海、杭州、南京、蘇州、寧波、合肥位列前6位。
中新社報導，「2021長三角城市文化競爭力報告」通過對長三角41個城市的文化競爭力水平進行評估，指標體系包括五個維度，分別為文化支持力、文化吸引力、文化接待力、文化利用力和文化消費力。
文化支持力維度上，上海、南京、杭州、合肥和蘇州排名前5位，表明上述城市在經濟、教育、住房、交通等方面優勢明顯；在文化吸引力維度上，上海、杭州、南京、寧波和蘇州排在前5位，表明這5個城市在娛樂、文化、旅遊等設施配置方面規模較大、類型多元。
在文化接待力維度上，上海、杭州、蘇州、寧波和南京排名前5位，說明這5座城市對文化資源的利用效率較高。在文化利用力維度上，上海、杭州、蘇州、寧波和南京排名前5位，說明上述城市對文化產業的投入力度、利用效率較高，導致文化產業的產出能力較強。
在文化消費力維度上，上海、杭州、蘇州、南京和寧波排前5位，說明上述城市居民和外來遊客消費能力較強，反映出這些城市休閒娛樂和文旅市場的繁榮穩定。
「2021長三角城市文化競爭力報告」課題組首席專家、上海師範大學特聘教授樓嘉軍認為，長三角城市文化競爭力水平在空間上依然表現為東強西弱的基本格局。
具體來看，第一，在當前長三角文旅深度融合發展背景下，各城市的文化消費水平都相對較強，反映出長三角城市文化消費互動循環發展的繁榮場景；第二，長三角城市文化競爭力發展也存在一些瓶頸，如城市文化競爭力五個維度之間內部結構的不平衡、城市文化消費市場供需結構的不平衡、省域內部區域之間城市文化競爭力發展的不平衡。
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