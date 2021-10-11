太古可口可樂 鄭州廠重建

太古集團9日在鄭州舉行太古可口可樂擴容重建項目奠基儀式。該項目總投資額不低於9億元（人民幣，下同），是太古可口可樂迄今在其中國大陸最大一筆單筆投資。

中新社報導，此舉是太古可口可樂在中國大陸實現長期發展的一項重要舉措。建成後的新工廠將擁有先進水平的生產技術及工藝，年最大產能將達到100萬噸。

太古可口可樂有限公司總裁蘇薇表示，太古可口可樂非常看重中國大陸充滿活力、快速增長的市場，無論是政策的扶持、發展的便利，還是旺盛的內需，都吸引著太古可口可樂將戰略重點放在中國。

展望未來5年，太古可口可樂稱，繼鄭州太古可口可樂擴容重建項目後，太古可口可樂還計畫先後搬遷擴建廣州、閔行2個工廠，增加近20條生產線，並持續投資新產品、新包裝、減碳節水等可持續發展項目。包括鄭州太古可口可樂擴容重建項目在內，未來5年，太古可口可樂，預計在工廠基礎設施方面投資額達到55億元以上。

中國大陸內需的持續擴大也帶動太古可口可樂業績向好。2021年上半年，太古可口可樂在中國大陸收入達到134.71億元，同比增長25%。放眼整個太古可口可樂公司，中國大陸市場利潤貢獻近七成。

太古可口可樂有限公司中國區首席執行官黨建表示，鄭州太古可口可樂擴容重建項目將成為太古可口可樂在華裝瓶廠新的示範工廠，將引領整個太古可口可樂在中國大陸工廠在數位化、綠色化方面實現新發展。