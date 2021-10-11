爭創兩岸產業融合 漳州先行

「爭創兩岸產業融合發展先行示範區」，成為福建省漳州市先行先試，探索兩岸融合發展新路的新目標。

中新社報導，在近日舉行的中共漳州市第十二次代表大會上，漳州市委書記張國旺提出，未來五年要實施新一輪漳台產業合作計畫，推進石油化工、食品加工、機械裝備、精緻農業等優勢產業深度融合，加強新一代信息技術、文化創意、冷鏈物流、海洋經濟、跨境電商等領域合作，做大做強古雷台灣石化產業園、漳州台商投資區、南靖閩台精密機械產業園、漳浦台灣農民創業園、閩台農業融合發展（漳浦農機、南靖蘭花）產業園等平台。

在漳州，古雷台灣石化產業園區已成為兩岸石化產業融合發展的示範。目前，奇美化工、台達化學、中怡化工等十餘家台資企業已落戶該園區，兩岸石化產業合作鏈條日益完善。

今年8月18日，海峽兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化項目正式建成投產。相關負責人稱，該項目投產後，預計年產值超過260億元（人民幣，下同），可實現年利稅40億元。

官方數據顯示，截至2021年7月，漳州市累計引進台資企業3280家，合同利用台資172.5億美元，實際利用台資124.4億美元。台塑、統一實業、長春化工等20家台灣百大企業、上市上櫃公司已在漳州投資興業。

推進產業深度融合，張國旺表示，還要謀劃一批便利兩岸往來的港口、碼頭、航道項目，推進東山對台客貨直航碼頭建設，開通與澎湖、高雄貨運航線，持續擴大對台貿易；加強對台金融要素和資本市場合作，支持符合條件的台資企業上市融資，鼓勵台資高新技術企業參與科技創新。

福建凱景新型科技材料有限公司總經理、台商陳富澤表示，漳州在金融服務方面先試先行，頒發「台商台胞金融信用證書」，個人可申請信用卡，台企可申請貸款，「讓我們台商台企更有歸屬感」。