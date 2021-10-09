陸委會：中華民國是主權國家 台灣沒有一天被中共治理

大陸國台辦今強調，「九二共識」是兩岸協商談判的共同政治基礎，而台灣參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。陸委會今則回應，中共一再以「一中原則」框架，矮化壓迫台灣，中華民國是主權國家，企圖以其政治主張錯誤定義聯大2758號決議等行徑，根本無法改變台灣從未有、也不會有被中共治理的一天。

大陸國台辦發言人馬曉光今日分別針對陸委會主委邱太三與外交部長吳釗燮近日關於兩岸關係的談話作出回應。

陸委會今也回應，邱太三及吳釗燮陳述台灣反對中共片面設定的兩岸關係定位，正是台灣民意的集體共識。中共國台辦一再以毫無事實依據與法律邏輯的「一中原則」框架，矮化壓迫台灣，完全違背歷史事實與國際社會對台灣的客觀認定。

陸委會強調，中華民國是主權國家，聯合國及台灣均不隸屬於中華人民共和國之下；對岸任何背離國際關係原則及兩岸客觀事實、企圖以其政治主張錯誤定義聯大2758號決議等行徑，根本無法改變台灣從未有、也不會有被中共治理的一天。