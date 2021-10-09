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微創醫療收購德國Hemovent 打破ECMO市場壟斷

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

大陸醫療器械龍頭微創醫療公告，以總價1.23億歐元全資收購德國Hemovent公司。Hemovent的主打產品，就是俗稱「人工肺」的體外維生系統葉克膜（ECMO）。微創醫療透過收購將成大陸首個生產全套ECMO設備的企業 。

新冠疫情下ECMO是重症監護室里的救命神器，大陸醫療器械產業受制於材料和技術，現有ECMO設備廠家均為外資。其中，邁柯唯（Maquet）市占率約70%近乎壟斷市場。

在微創醫療收購Hemovent後，大陸終於有國產ECMO產品設備的研發和生產。界面新聞報導，雖然是買來的，但也有助於ECMO打破國際壟斷，推進國產化進程。

微創醫療副總裁樂承筠指出，微創醫療透過收購引進ECMO，不失為一個解決國產化難題的方案。且Hemovent公司在法國、義大利和德國的研發和生產中心，有助於微創醫療開拓歐洲市場，同時也保留了在中國引進ECMO的機會。

Hemovent公司2013年成立於德國亞琛，是一家初創公司，主要產品為ECMO，旗下的MOBYBOX System獲得歐盟CE認證，是全球首個將血泵及膜肺集成一體的ECMO系統。

特別的是，與普通ECMO不同，Hemovent的MOBYBOX System是一款便攜式產品。它僅依靠氣體動力驅動，既無電機，也無需外接電源，重量不足2公斤，可放在雙肩包中自由攜帶。因此可以從重症監護室（ICU）拓展至院內院外轉運，甚至野外救援。

華西證券研報測算，以大陸有三甲醫院1442家、ICU病床5萬張預測，醫院配置 ECMO的年需求產值約人民幣18億元。

醫療器械起家的微創醫療，在港股上市，總部在上海，近年積極轉型從「支架+鋼板」的傳統業務架構，逐步拓展人工肺、手術機器人等高端醫療器械的布局。2018年聯手馬雲的雲鋒基金，以港幣15億元收購義大利LivaNova的心律管理業務品牌索林，發展心律調節器、除顫器等業務。

今年9月中旬微創還宣布收購上游原料藥企業，並在10月6日收購一家新企業，準備擴大研發場地規模，開發高端支架。

義大利 德國 葉克膜

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