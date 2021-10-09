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竄改數據偏袒中國大陸 IMF總裁去留將出爐

人行第3季企業家調查 宏觀經濟熱度指數結束五連升

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

大陸大型房企恒大、融創等債務雷聲不斷，能耗雙控引發各地限電限產，中國人民銀行最新發布第3季企業家問卷調查顯示，宏觀經濟熱度指數出現回落，而之前已連續五個季度上漲，且創多年來新高。

據調查，第3季企業家宏觀經濟熱度指數為39.8，較上季下降2.3個百分點，特別的是，問卷調查中，企業家對經營景氣、營利、銷售等相關指標全面回落，反映企業對經濟現狀不安承壓。

路透報導，企業家反映通貨膨脹壓力漸起，但在全球金融政策收緊大背景下，中國重回寬鬆軌道的可能性不大；而為防範系統性金融風險，不排除大陸監管部門將祭出「強心針」性質的房地產行業微調政策出現。

人行針對企業家以問卷調查進行的第3季宏觀經濟熱度指數報告顯示，企業家對宏觀經濟走向的相關指標全面回落，包括國內訂單指數從上季的56%下降至第3季微51.1%，大降五個百分點；產品銷售價格感受指數自62.1%降至58.2%；經營景氣指數和盈利指數則分別從59.6%、60.7%降低至56.6%、56.7%。

調查顯示，有23.9%的企業家認為當前宏觀經濟走勢「偏冷」，幾乎占四分之一，而72.6%認為「正常」。有24.5%企業家反映第3季經營可能虧損或營利減少， 37.7%維持現狀，而有37.9%的企業家表示營收增加。

中國人民銀行

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