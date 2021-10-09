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劉鶴與戴琪視訊通話 交涉取消對華加徵關稅和制裁

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴。路透
大陸國務院副總理劉鶴。路透

據新華社報導，大陸國務院副總理劉鶴9日上午與美國貿易代表戴琪舉行視訊通話。大陸就取消加徵關稅和制裁進行交涉。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。

報導稱，劉鶴與戴琪進行了務實、坦誠、建設性的交流，討論了三個方面的問題：一、中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作；二、雙方就中美經貿協議的實施情況交換了意見；三、雙方表達了各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。

新華社指出，中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。

戴琪 劉鶴

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