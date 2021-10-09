聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉鶴與戴琪視訊通話 交涉取消對華加徵關稅和制裁
據新華社報導，大陸國務院副總理劉鶴9日上午與美國貿易代表戴琪舉行視訊通話。大陸就取消加徵關稅和制裁進行交涉。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。
報導稱，劉鶴與戴琪進行了務實、坦誠、建設性的交流，討論了三個方面的問題：一、中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作；二、雙方就中美經貿協議的實施情況交換了意見；三、雙方表達了各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。
新華社指出，中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言