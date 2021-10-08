陸AI獨角獸曠視科技上市前夕 CEO被司機勒索1300萬元

開發人臉識別技術的大陸AI獨角獸曠視科技，9月9日獲准科創板上市，不料今（8）日傳出，24歲的司機偷錄音，拿錄音筆在上市前夕敲詐33歲的曠世科技董事長人民幣300萬元（約新台幣1300萬），儘管勒索未遂，今日被判4年徒刑。

中新網報導，曠視科技董事長兼CEO印奇今年3月向上交所提交科創板上市申請，9月9日獲準首發通過。今日因為北京市海澱區法院披露印奇被勒索未遂，才曝光這起被司機敲詐的離譜事件。

報導指，印奇的司機胡子健2月在曠視科技上市審查關鍵期，以偷錄到曠視科技敏感信息的錄音，威脅印奇要出售給競爭對手，向他勒索人民幣300萬元。但印奇迅速報案，胡子健要不到錢反被公安機關抓獲，他也坦承供述了犯罪事實。

據判決書指，胡子健確實掌握了部分曠視科技的錄音材料，但具體內容不詳。因此北京海澱法院將胡子健作為作案工具的一支錄音筆予以沒收；同時，他涉案還有2支蘋果手機，以及一塊電腦硬碟，法院則判決，在清除涉案信息後退還給他。最後海澱法院判決胡子健涉犯敲詐勒索罪，處有期徒刑4年，罰金人民幣1萬元。

因「刷臉」聞名的曠視科技，是靠臉吃飯的人工智能企業，專注圖像識別和深度學習的技朮公司，即將到科創板首發掛牌的曠視科技，有近3000名員工，服務數十萬開發者和超過3000家行業客戶，業務遍布全球。