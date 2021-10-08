瑞銀預測：第4季大陸汽車產業晶片短缺將加劇

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為廣西柳州一家汽車廠。新華社
圖為廣西柳州一家汽車廠。新華社

投行瑞銀8日預測，第4季中國大陸汽車產業晶片短缺將加劇，因此調降今年全球汽車產量預測至7,700萬輛，不過預計明年產量將回升15%。

據路透報導，瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻稱，自今年第2季度惡化後，晶片短缺問題對中國汽車產業的影響，第4季可能比第3季更大。

他認為，解決此問題的時間點可能在2022年。由於從晶片生產到汽車生產至少需要6個月時間，供給面限制對汽車生產的影響至少會持續到2022年。

瑞銀估計，在第3季淡季的全球分配，晶片缺口導致月產量減少10至20萬輛，而第4季旺季，影響可能會達到20至40萬輛。

由於明年整體需求前景穩健，該行維持2022年8,900萬輛的銷量預測不變。以此計算，明年全球銷量年比將增長9%，產量增幅甚至會達到15%。

投資銀行

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