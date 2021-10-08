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人行行長：繼續遏制互聯網平台壟斷行為

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國人民銀行行長易綱。中新社
中國人民銀行行長易綱。中新社

中國人民銀行行長易綱表示，將繼續採取措施，遏制互聯網平台公司的壟斷行為，將會繼續與反壟斷部門合作，打擊壟斷。

易綱是在國際結算銀行的會議作上述表示。據彭博社報導，易綱指出，要加強對消費者隱私和數據安全的保護，積極應對算法歧視和其他新形式的反競爭行為。人行將繼續加強對支付行業的監管，要求包括個人信息業務在內的所有金融服務獲得監管許可。

易綱表示，人行要求提供金融服務的科技平台企業成立控股公司，並將所有從事金融活動的附屬公司納入其中。未來，人行將要求合併這些控股公司的資產負債表並加強審慎監管。

他也表示，中方願意在反壟斷監管和數據保護規定方面加強與國際組織和其他司法管轄區的協調，減輕監管套利和金融風險的跨境蔓延。

易綱 中國人民銀行

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