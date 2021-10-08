大陸新增22例境外輸入確診 本土連續第二天加零
大陸7日新增新冠肺炎確診病例22例，均為境外輸入病例，另有1例由無症狀感染者轉為確診者。當日大陸無新增本土確診。
據大陸國家衛健委通報，新增22例均為境外輸入病例，分別為上海8例，雲南6例，天津2例，山東2例，廣東2例，河南1例，四川1例；含1例由無症狀感染者轉為確診病例，該病例在河南，也是境外輸入。
當日中國大陸新增無症狀感染者13例，也都為境外輸入病例。中國大陸現有境外輸入確診病例516例，疑似病例2例。累計確診病例9,237例，累計治癒出院病例8,721例，無死亡病例。
截至昨日止，現有確診病例786例，累計治癒出院病例9萬935例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例9萬6,357例。
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