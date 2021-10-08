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滬貨機航班逾1300架次 同比增2成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
十一假期期間，上海民眾在黃浦江邊搭帳篷吃美食，享受假期戶外生活。（中新社）
十一假期期間，上海民眾在黃浦江邊搭帳篷吃美食，享受假期戶外生活。（中新社）

今年十一黃金周，上海邊檢機關共查驗出入境客貨運航班1500餘架次，出入境人員近4萬人次，高於去年同期5%左右。上海機場邊檢站方面當日透露，十一長假期間，浦東國際機場口岸出入境貨機超1300架次，同比增長近20％。國際貨運航班出入境勢頭強勁。

上海邊檢總站方面披露的數據顯示，十一假期，上海出入境總人數超4.4萬人次，同比增長7.94%。上海邊檢機關查驗交通運輸工具數同比增長4.8%。

今年以來，浦東國際機場口岸大陸居民赴澳門遊接近20萬人次，大約為去年同期的8倍，佔該口岸出境人員總量的30%左右；同期，浦東國際機場口岸出入境貨機超5.9萬架次，同比增長10.6％。    

船運部分，上海邊檢機關在上海海港口岸共查驗出入境（港）船舶670餘艘次，出入境人員7760餘人次。採訪中，記者瞭解到，第四屆中國國際進口博覽會臨近，上海機場邊檢站將啟動進博會邊檢專用通道、組建檢查專班、貨機查驗專組等服務保障舉措，包括即時督導一事一通報、一航班一消殺等，努力營造安全、高效、有序的口岸通關環境。

上海 機場

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