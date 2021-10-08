聽新聞
test
0:00 / 0:00

葡萄牙啤酒 看好大陸商機

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

葡萄牙啤酒商超級博克集團首席執行官瑞·洛佩斯·費雷拉表示，隨著中國酒類消費者對品質和稀缺性的追求，高端啤酒和精釀啤酒近年來在中國迅速崛起，為全球啤酒市場帶來新商機。

新華社報導，根據美國的市場調查網站MarketResearch.com的研究報告顯示，中國是全球最大的啤酒市場，年消費量接近457億升。報告指出，大眾品牌啤酒的消費趨於飽和，高端、風味啤酒越來越受到中國消費者歡迎。

近年來，許多精釀啤酒廠牌在中國崛起，取得了亮眼的成績。費雷拉說，隨著中國消費者購買力提高、消費口味改變，中國啤酒市場呈現高端化的趨勢。超級博克集團將充分挖掘優質進口品牌這一細分市場的潛力，致力於通過激活和創新來滿足其需求。

「超級博克」是葡萄牙啤酒「國民品牌」，總部位於波爾圖市。在中國，該集團與當地進口商和分銷商合資經營，目前業務主要集中在福建和浙江兩省。費雷拉表示，集團將通過與當地音樂節合作等方式繼續深耕本地市場，強化品牌價值，努力提升「超級博克」在中國市場的知名度。

品牌 葡萄牙 福建

延伸閱讀

十一長假大陸國內遊5.15億人次 恢復至疫前同期七成

大陸9月外匯存底3.2兆美元 月減近1%

大陸建商債券違約 今年逾467億

日本人也羨慕！全球首款CHOYA紀州南高梅啤酒限量上市

相關新聞

滬貨機航班逾1300架次 同比增2成

今年十一黃金周，上海邊檢機關共查驗出入境客貨運航班1500餘架次，出入境人員近4萬人次，高於去年同期5%左右。上海機場邊...

葡萄牙啤酒 看好大陸商機

葡萄牙啤酒商超級博克集團首席執行官瑞·洛佩斯·費雷拉表示，隨著中國酒類消費者對品質和稀缺性的追求，高端啤酒和精釀啤酒近年...

十一假期 南方電網負荷量大增

中國南方電網公司6日表示，今年十一黃金周期間，全網負荷、電量同比均大幅增加，南方電網公司多措並舉，全力保障電力供應。　

綏芬河站 進口俄煤逾5000噸

綏芬河鐵路口岸站7日發布消息，隨天氣轉冷和供暖季節的到來，東北地區用煤需求旺盛。綏芬河鐵路口岸全面加強煤炭進口運輸組織，...

陸視頻巨頭攻佔餐桌

抖音、快手、嗶哩嗶哩等視頻網站，帶火了一大群網紅品牌，不僅藉短視頻捧紅餐飲美食、發優惠券帶動粉絲經濟，現在視頻巨頭們還要...

恒大又傳未爆彈

雖傳出大陸房地產公司合生創展將接盤恒大物業51％股權，但外電引述知情人士報導，一支由中國恒大提供擔保的2.6億美元（約新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。