葡萄牙啤酒 看好大陸商機

葡萄牙啤酒商超級博克集團首席執行官瑞·洛佩斯·費雷拉表示，隨著中國酒類消費者對品質和稀缺性的追求，高端啤酒和精釀啤酒近年來在中國迅速崛起，為全球啤酒市場帶來新商機。

新華社報導，根據美國的市場調查網站MarketResearch.com的研究報告顯示，中國是全球最大的啤酒市場，年消費量接近457億升。報告指出，大眾品牌啤酒的消費趨於飽和，高端、風味啤酒越來越受到中國消費者歡迎。

近年來，許多精釀啤酒廠牌在中國崛起，取得了亮眼的成績。費雷拉說，隨著中國消費者購買力提高、消費口味改變，中國啤酒市場呈現高端化的趨勢。超級博克集團將充分挖掘優質進口品牌這一細分市場的潛力，致力於通過激活和創新來滿足其需求。

「超級博克」是葡萄牙啤酒「國民品牌」，總部位於波爾圖市。在中國，該集團與當地進口商和分銷商合資經營，目前業務主要集中在福建和浙江兩省。費雷拉表示，集團將通過與當地音樂節合作等方式繼續深耕本地市場，強化品牌價值，努力提升「超級博克」在中國市場的知名度。