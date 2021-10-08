綏芬河站 進口俄煤逾5000噸

綏芬河鐵路口岸站7日發布消息，隨天氣轉冷和供暖季節的到來，東北地區用煤需求旺盛。綏芬河鐵路口岸全面加強煤炭進口運輸組織，十一期間日均進口煤炭超過5000噸，有力支持了東北地區部分供電供暖企業正常運轉。

中新社報導，今年以來，由於經濟加快恢復發展，東北三省用電量明顯增加，電煤供應形勢趨緊，且冬季供暖用煤儲備也有較大缺口。

為守住供電供暖民生底線，東北各省千方百計開拓煤源。加大俄羅斯煤炭進口，也是其中一項重要舉措。

綏芬河火車站作為黑龍江省最大對俄鐵路口岸站，全力做好俄煤進口運輸組織。該站與俄羅斯鐵路口岸站溝通協調，每日與俄鐵口岸站對話，及時瞭解國外存車數量、入境車流和俄鐵施工情況，提前做好接車準備。

數據顯示，十一假期前6天，綏芬河站共進口俄煤460車32900噸，7日預計完成煤炭進口71車4700噸，7天日均進口煤炭5371噸。該站還對每輛發往中國的煤車進行抑塵處理，保證進口俄煤綠色環保運輸。