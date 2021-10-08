十一假期 南方電網負荷量大增

中國南方電網公司6日表示，今年十一黃金周期間，全網負荷、電量同比均大幅增加，南方電網公司多措並舉，全力保障電力供應。

中新社報導，受經濟快速復甦影響，今年以來，南方五省區電力負荷、電量高速增長。特別是今年十一假期期間，南方電網負荷、電量同比均大幅增加，10月1日至5日，全網統調發受電量177.79億千瓦時，同比增加21.33%；5日，全網統調最高負荷達1.78億千瓦，同比增長13.26%。其中，廣東電網統調最高負荷1.11億千瓦，同比增長20.47%。

據介紹，自9月30日16時開始，南方電網電力負荷迅速下降，呈現出顯著節日用電特性。10月4日起，隨著工業及製造業恢復生產，電網用電負荷快速攀升。

南方電網公司加強節假日值班保障，全力以赴保民生、保公共服務用電，確保電網安全。其中貴州電網公司不僅全力協調發電企業做好蓄水存煤工作，還充分發揮貴州風光水火綜合能源優勢，科學安排電網運行方式，協調風、光、水、火等各類電源發電，全力消納清潔能源，風、光日發電量最高已突破1億千瓦時。

值得一提的是，大數據技術運用為假期負荷精準預測提供基礎。南方電網廣東電網公司電力調度控制中心結合歷史負荷、氣象及經濟運行等大數據，開展十一期間工業用戶開工情況調研，精細分析廣東省負荷特性，合理編製電網運行方式。

此外，南方電網公司系統各單位與各地政府部門、企業建立聯動機制，合理安排企業錯峰用電，最大限度保障錯峰不減產，以盡量降低對經濟社會的影響。

十一前夕，南方電網公司向需要錯峰的客戶派發「有序用電通知單」，指導客戶及時調整生產計畫開展有序用電，避免臨時性的拉閘限電；並聯合政府相關部門開展節約用電、科學用電廣泛宣傳，引導用戶主動避峰。