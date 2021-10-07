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大陸9月外匯存底3.2兆美元 月減近1%
大陸國家外匯管理局7日公布，截至2021年9月底，中國大陸匯存底規模為3兆2,006億美元，較8月底下降315億美元，降幅為0.97%。外管局解讀稱，這主要是受新冠肺炎疫情進展、美元指數上漲等影響，導致當月外匯儲備規模下降。
外管局同時公布，截至9月底，大陸黃金儲備報6,264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。
大陸國家外匯管理局副局長王春英強調，2021年9月，外匯市場運行平穩，外匯交易理性有序。但她坦言，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家金融資產價格總體下跌，加上外匯儲備以美元為計價貨幣，導致折算後當月外匯儲備規模下降。
展望未來，王春英表示，當前新冠肺炎疫情仍在持續演變，全球經濟復甦面臨挑戰，國際金融市場不確定性因素增多。她提到，大陸經濟長期往好發展的基本面不變，發展韌性持續顯現，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。
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