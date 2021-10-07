大陸建商債券違約 今年逾467億

大陸房地產企業不只恒大面臨債務風暴，房市研究機構—克而瑞研究中心6日最新統據數據顯示，2021年以來大陸已有至少7家大型房企和多家開發商出現流動性緊張的問題，累計違約債券達39檔，金額人民幣467.5億元，較去年大增159%。

克而瑞研究中心6日發布資料顯示，2021年，大陸包括華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恒大等多家開發商，都出現流動性緊張的問題。

統計數據顯示，截至9月27日，2021年大陸房地產企業的違約債券數量達39檔，較2020年增加25檔，累計金額達人民幣467.5億元，較2020年成長159%。

除建商發行的債券違約外，克而瑞研究中心進一步指出，「實際上，房企債務違約情況可能會更為嚴重」。「新京報」也直言，2021年進入第4季，大陸房地產企業還會出現「至暗時刻」。

報告引述各家開發商已發布的債務數據顯示，華夏幸福截至2021年9月4日，累計未能如期償還債務本息合計達人民幣878.9億元；藍光發展截至2021年9月24日，累計到期未能償還的債務本息金額合計人民幣215.07億元，泰禾截至2021年7月30日，已到期未歸還借款金額為人民幣436.93億元。

近期大陸還有兩家開發商面臨實質性的債務違約。新力控股公告，未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排，於2021年9月18日支付應付利息合共人民幣3,874萬元；由中共「紅二代」掌舵的花樣年控股，於10月4日公告，未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元。