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上海生醫產業 三管齊下優化質量

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海市藥品監督管理局副局長張清表示，今年上海已獲批了6個1類創新藥，創歷年新高，約占大陸總數的四分之一。生物醫藥產業是上海三大先導產業之一，數據顯示，2020年，上海市生物醫藥產業規模超過6000億元（人民幣，下同），其中，相關工業總產值突破1400億元。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會主任吳金城透露，今年上半年，上海生物醫藥產業規模超過3500億元，同比增長22.8%。他表示，上海力爭到2025年實現全市生物醫藥產業規模達1.2兆元。

吳金城說，目前上海生物醫藥產業著力在三個方面發力：一是核心技術攻關，特別是在創新藥、高端醫療器械、高端製劑、公共衛生急需醫療物資等領域加強攻關和產業化突破。二是加強前沿領域布局，在抗體藥物、細胞治療、基因治療等領域開展前瞻布局，圍繞腦科學、幹細胞和再生醫學等領域持續推進。三是加強創新成果轉化。上海已形成了以張江為核心，以臨港新片區等5個特色園區為支撐，以其他特色基地為補充的「1+5+X」產業發展布局，「張江研發+上海製造」聯動發展格局不斷優化。

上海今年出爐「關於促進本市生物醫藥產業高質量發展的若干意見」，其內容覆蓋研發、臨床、製造、應用等全產業鏈的政策體系，也明確上海生物醫藥產業未來3年內發展內容和方向。

吳金城表示，上海對生物醫藥產業的支持，既包括研發方面的資金支持、廠房樓宇的載體支持，還包括服務審批等方面的精簡優化等。同時，上海也正在推動研發用物品以及特殊物品的通關便利化，建立生物醫藥試點企業和物品的「白名單」，便利企業通關等。

上海市衛生健康委員會副主任胡鴻毅表示，上海首創發布「市級醫院醫企協同研究創新平台（HI-CLIP）—臨床試驗加速器」這樣的平台，希望嫁接企業、醫院的需求和資源，縮短臨床試驗的平均啟動時間。

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