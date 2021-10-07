員工27至33歲 大陸網路企業青春無敵

中國大陸網路企業果真是吃「青春飯」的行業。人力資源業者旗下研究機構—「脈脈數據研究院」的調查顯示，大陸大型互聯網企業員工的平均年齡基本都在27歲至33歲之間。其中，擁有「抖音」等熱門產品的字節跳動與購物網站拼多多最年輕，員工平均年齡僅27歲。

據「和訊網」報導，根據這份調查報告，以「TMD」（字節跳動、美團、滴滴）為代表的大陸新生代互聯網公司，平均年齡在30歲以下（含30歲）的企業幾乎占了一半。

在各家互聯網企業中，滴滴出行「最老」，員工平均年齡33歲。報導稱，這或許與其業務性質有關。

至於老牌的互聯網企業「BAT」（百度、阿里巴巴、騰訊）中，阿里巴巴員工平均年齡31歲，百度員工平均年齡30歲，騰訊最年輕，員工平均年齡29歲。

此外、小米、網易員工平均年齡都是29歲，華為是31歲。搜狐、新浪儘管已成立多年，但因維持著很高的「換血率」，員工平均年齡也只有30歲和31歲。

報導稱，中國大陸大型互聯網企業員工平均年齡不超過35歲，主要是因為多數人35歲後需要「上孝父母、下教子女」，必須兼顧工作與生活的平衡，難以繼續待在互聯網企業。

大陸國家統計局上個月中公布的統計數據，今年1至8月， 大陸全國企業就業人員每周平均工作時間為47.5小時。

和訊網指出，大陸員工每周工作時間在35歲以後就會開始減少，而且平均工作時間時間會隨著年齡增長而減少，這也是一些企業在招募員工時會限定35歲以下的重要原因。

然而，大陸網路企業基本上都是實施「996」工作制，意指上班時間為上午9時到晚上9時，一周工作6天，因此過了一定年紀之後就會被自然淘汰。

不過，大陸人力資源和社會保障部與最高人民法院今年8月底曾發布一份超時加班勞動人事爭議典型案例，明確認定「996」屬嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，相關勞動合同將被應認定無效。