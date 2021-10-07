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大灣區「1小時交通圈」 正逐步實現

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
工人們在深圳前海綜合交通樞紐項目建設現場忙碌（10月1日攝）。前海綜合交通樞紐項目建成後，將成為前海內部的交通集散地和連接粵港澳大灣區其它城市的重要樞紐。 新華社
工人們在深圳前海綜合交通樞紐項目建設現場忙碌（10月1日攝）。前海綜合交通樞紐項目建成後，將成為前海內部的交通集散地和連接粵港澳大灣區其它城市的重要樞紐。 新華社

打開粵港澳大灣區版圖，已通車的港珠澳大橋、廣深港高鐵，與在建的深中通道、深江鐵路通道等，架起橫向「黃金走廊」；通車多年的廣深高速公路、廣珠城際軌道，與在建的中山西部外環高速公路等構成縱向骨架。縱橫交錯的路網，把大灣區城市連接在一起，「大灣區主要城市間1小時通達」的目標逐漸實現。

中新社報導，「我們在深圳有研發中心、陽江、汕尾等地有裝備製造中心，大灣區便利的交通讓我們可以利用高速公路沿線地區的優勢資源。」新能源裝備企業明陽智慧能源集團股份公司副總裁王鼕鼕稱，該集團的產業布局、人才引進等方面都受益於日漸發展的高速公路網絡。

大灣區11個城市被珠江口一分為二，分布在珠江口東西兩岸。近年來，包括香港、深圳等地的珠江口東岸地區，在經濟發展上高於包括澳門、珠海等地的珠江口西岸地區。兩岸實力的不均衡，制約大灣區持續發展。

為了加強珠江口東西兩岸的交通聯繫，廣東加快推進珠江口跨江通道建設。其中，在建的深中通道是世界級超大的「橋、島、隧、地下互通」集群工程，其正處在珠三角東西兩岸高速公路網絡的「A」字形中心位置上，是整張高速公路網最為關鍵的一條網絡連接線，預計2024年通車後，中山到深圳寶安國際機場，將由2個小時變為20分鐘。

香港粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃認為，深中通道就好比在「橫琴方案」和「前海方案」中間加了一條連接線，把珠江兩岸的深港和珠澳連接起來，將促進兩邊科創資源及產業互補，形成更強大的科創圈。

至2035年，珠江口將形成14條公路鐵路跨江通道，其中，公路通道9條，包括蓮花山通道、深中通道等；鐵路通道5條，包括廣深港客專通道、深圳至珠海城際軌道等，形成以高鐵、城際鐵路、高速公路等為主體的多層次快速交通體系。

廣東省交通運輸廳綜合規劃處處長史煥傑稱，近10年來，珠江口過江通道流量年均增長超過10%。珠江口跨江通道陸續建成，將會加快構建大灣區「A」字形交通主骨架，實現廣佛、深港、珠澳三極之間1小時左右通達。

高速公路 深圳 廣東

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