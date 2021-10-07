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連城新天地 台商造「地鐵商業街」

聯合報 / 林昉柔／深圳報導
深圳連城新天地與華青媒合作拍攝網路節目。圖╱中華青年新媒體協會提供
深圳連城新天地與華青媒合作拍攝網路節目。圖╱中華青年新媒體協會提供

深圳福田，有一條台商打造的「地鐵商業街」—連城新天地，位於福田CBD中心區核心地段，連接著深圳地鐵各重要樞紐、轉運站，匯聚了來自世界各地的珍饈美食與購物品牌，能滿足「衣、食、玩、樂、購」等大眾生活消費需求，是深圳白領、上班族休憩時的好去處。

「連城新天地」係由台資企業富萊斯勒貿易（深圳）有限公司開發運營，東臨金田路崗廈地鐵站，西接民田路購物公園地鐵站，專案全長1.5公里，貫穿3個地鐵站（購物公園站—會展中心站—崗廈站），與福田高鐵站無縫連接，整體日均客流量約30萬人次。

日前，富萊斯勒貿易（深圳）有限公司與台灣的中華青年新媒體協會合作，拍攝網路節目「廣漂得唔得」。節目以尋找地下商業街美食為主題，在連城新天地吃遍來自各地的美食，顯現出深圳飲食的多元性、包容性。

連城新天地共分為三期，商業街內的店家餐飲占比達到60%，零售與其他休閒業態占40%，致力打造差異化、特色化的商業產品。在深圳獲得「城軌交通商業示範街」、「深圳十大特色美食街」等殊榮。

在商業街的整體規劃上，為深圳民眾帶來了全新購物理念，不出地鐵站即可滿足吃喝玩樂等需求，採光充足的天井設計，也為地下商業街帶來更好的空間感，加上隨處可見的休憩區域、音樂噴泉等設計，處處都能感受到對消費者的貼心。

這條地鐵商業街，就像是這座城市縮影。深圳是一座擁有多元文化氣質的城市，吸引來自海內外的高新產業投資發展；連城新天地，聚集來自各個國家地區的美食餐館、休閒娛樂、購物品牌，展現深圳與眾不同魅力。

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